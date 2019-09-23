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Japonya'da Tapah Tayfunu: 30 yaralı

6 dakika önce

Japonya'da etki gösteren Tapah Tayfunu nedeniyle 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'da Tapah Tayfunu: 30 yaralı, System.String[]

Japonya'da etki gösteren Tapah Tayfunu nedeniyle 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle 54 uçuş iptal edildi.


Cumartesi gününden bu yana Japonya'da etkisini gösteren Tapah Tayfunu, bugün de ülkenin Okinawa, Saga, Nagasaki ve Miyazaki bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve yağışlara neden oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun pazartesi gecesinden itibaren Kuzey Japonya'ya doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceğini belirtirken yerel otoriteler şiddetli rüzgarlar ve yıldırım ihtimaline karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.


Tayfun nedeniyle ilk belirlemelere göre Okinawa, Saga, Nagasaki ve Miyazaki bölgelerinde çoğu rüzgar nedeniyle kırılan camların batması sonucu 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı bölgelerde 6 evin de kısmen zarar gördüğü belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün günü 54 uçuş iptal edildi.


Birçok ev elektriksiz kaldı


Tayfunun neden olduğu rüzgar ve yağış nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kyushu bölgesinde yaklaşık 57 bin, Yamaguchi'de 9 bin 200 hanenin geçici olarak elektriksiz kaldığı açıklandı. Hiroshima, Tottori ve Okayama eyaletlerinin bazı bölgelerinde de kısmi kesintiler bildirildi. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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