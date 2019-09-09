Son Dakika Haberleri: Japonya'da tayfun can aldı
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Japonya'da tayfun can aldı

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini vuran tayfunda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Japonya'da tayfun can aldı, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini vuran tayfunda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Tokyo'ya 40 kilometre uzaklıkta Chiba'da Faxai Tayfunu nedeniyle 50'li yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberinde, Chiba'da 87 yaşındaki bir erkeğin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Japon yayın kuruluşu NHK de tayfunda Tokyo ve çevresinde 61 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tokyo Elektrik Şirketi, Chiba ve Kanagawa'da 930 bin haneye geçici olarak elektrik verilemediğini açıkladı.

Yetkililer, tayfunun, haftanın ilk gününde işe giden bir milyondan fazla kişiyi etkilediğini, tren seferlerinin ertelendiğini ve hava limanlarında 160'dan fazla iç hat seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Faxai Tayfunu'nun rüzgar hızının saatte 143 kilometreyi bulduğunu duyurdu.

Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan Lingling Tayfunu nedeniyle de hafta sonu Kuzey Kore'de 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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