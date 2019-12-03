Son Dakika Haberleri: Japonya'da telefon operatörünü 24 bin kez arayan yaşlı adam gözaltına alındı
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Japonya'da telefon operatörünü 24 bin kez arayan yaşlı adam gözaltına alındı

6 saat önce

Japonya'da bir telefon operatörünün çağrı merkezini 24 bin kez arayan Akitoşi Okamoto gözaltına alındı.

Japonya'da telefon operatörünü 24 bin kez arayan yaşlı adam gözaltına alındı, System.String[]

Japonya'da bir telefon operatörünün çağrı merkezini 24 bin kez arayan Akitoşi Okamoto gözaltına alındı.

Japon basınına göre, Tokyo polisi, sözleşmesinin ihlal edildiği iddiasıyla telefon operatörü KDDI'nin çağrı merkezini binlerce kez arayan 71 yaşındaki emekli Akitoşi'nin, çağrı merkezindeki işi aksattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, kontratının ihlal edilmesinden dolayı kendisinden özür dilenmesini isteyen Akitoşi'nin, KDDI'nin müşteri hizmetlerine yaptığı aramalarda şirket çalışanlarına hakaret ettiğini, bazen de aramalarına yanıt verilince telefonu hemen kapattığını bildirdi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle giderek artan sosyal problemlerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Japonya, Tokyo, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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