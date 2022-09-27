Japonya'da polis, Abe'nin "resmî cenaze"sini protesto eden gruba müdahale etti (2) - Son Dakika
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Japonya'da polis, Abe'nin "resmî cenaze"sini protesto eden gruba müdahale etti (2)

27.09.2022 15:15

Japonya'da, temmuz ayında suikast sonucu hayatını kaybeden "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi.

Japonya'da, temmuz ayında suikast sonucu hayatını kaybeden "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi.

2012-2020 döneminde görev yapan Abe Şinzo'nun 8 Temmuz'da uğradığı suikastın ülke genelinde yankıları devam ediyor.

Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı 12 Temmuz'daki özel merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Abe Şinzo için devlet töreni düzenlenmesi kararı aldı.

Ülkede, masrafları nedeniyle devlet töreni kararının Meclis müzakeresi olmaksızın alınması eleştirilirken, halk tören günü protesto gösterisi düzenledi.

Merasimin düzenleneceği başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" yakınlarındaki Kudanshita semtine yürüyen protestocular, "devlet törenine hayır" şeklinde bağırdı.

İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan" yakınındaki gösteri için emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hükümetin son açıklamasına göre, merasim masrafı 11 milyon doları aşacak. Yurt dışından katılacak yabancı delegasyonların ağırlanması, tören güvenliği, ekipman ve depo kiraları masrafları dikkat çekiyor.

Japon siyasi tarihinde en son, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de resmi cenaze töreni düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da polis, Abe'nin 'resmî cenaze'sini protesto eden gruba müdahale etti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da polis, Abe'nin "resmî cenaze"sini protesto eden gruba müdahale etti (2) - Son Dakika
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