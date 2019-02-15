Son Dakika Haberleri: Japonya'da Tesettürlü Kadınlara Kimonolara Uygun Başörtüsü

Japonya'da Tesettürlü Kadınlara Kimonolara Uygun Başörtüsü

1 saat önce

Japonya'da, ülkenin geleneksel kıyafeti "kimono" kiralayan bir mağaza, Müslüman kadın müşterileri için Japon motifleri taşıyan başörtüler de sunmaya başladı.

Japonya'da Tesettürlü Kadınlara Kimonolara Uygun Başörtüsü, System.String[]
Japonya'da, ülkenin geleneksel kıyafeti "kimono" kiralayan bir mağaza, Müslüman kadın müşterileri için Japon motifleri taşıyan başörtüler de sunmaya başladı.

"Grape Japan" internet sitesinde yer alan habere göre, Kyoto'da tesettürlü kadınlar, kimono kiralamak istediklerinde kimonolarına uygun geleneksel desenlerdeki başörtüsü de kiralayabilecek.

Kyoto'daki mağazada kimonolara uyumlu 20 renk ve desende başörtüsü bulunuyor.

Ülkeyi ziyaret eden ve Japon kültürünü yaşamak isteyen bazı turistler, kiraladıkları geleneksel Japon kıyafetleriyle şehri dolaşıyor ve fotoğraf çektiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Kültür Sanat
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