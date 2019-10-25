Son Dakika Haberleri: Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti
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Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti

28 dakika önce

Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti, System.String[]

Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Ruhsar Pekcan, Japonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 
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