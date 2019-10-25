Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti
28 dakika önce
Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.
Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54
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