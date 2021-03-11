Japonya'da Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı - Son Dakika

Japonya'nın kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Depremin 10. yıl dönümünde başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Tiyatro'da bir anma töreni düzenlendi.

Törene İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako, Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesi, devlet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, afetzedeler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören, depremin meydana geldiği 14.46'da bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

İmparator Naruhito, burada yaptığı konuşmada, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler aklına geldiğinde "kalbinin ağrıdığını" söyledi.

Tohoku bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, "Birbirimize kenetlenmemiz oldukça önemli. Daima afete uğrayanlarla beraber olduğumuza yönelik arzumuzu koruyacağız ki yeniden inşa bundan böyle istikrarla meyvesini verebilsin. Hiçbir kimseyi geride bırakmış olmayalım ve afete uğrayanlar huzur dolu günlük yaşamlarına yeniden ve çabucak dönebilsinler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Suga ise yeniden inşa çalışmalarına yönelik hükümetinin kararlılığını yineledi.

Hükümetin, afetten etkilenen vatandaşlara "eksiksiz desteğini" sürdüreceğini belirten Suga, orta ve uzun vadede yardım bölgedeki standartları artıracaklarını ve sanayi alanlarını canlandıracaklarını kaydetti.

Suga, " Fukuşima'yı hayata döndürmek, tam anlamıyla yeniden imar etmek ve Tohoku bölgesinin yeniden inşasını tamamlamak için cesaret ve ümitle elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fukuşimalı afetzede Makoto Saito da yaptığı konuşmada, o dönem yaşadıklarını hiç unutamadığını belirterek, "5 yaşındaki oğlum Şota'yı kaybettim. Yaşasaydı lise üçüncü sınıfa gidecekti. Onun hayatına verdiğim değeri, çocuklara anlatabilmek için bir ilkokulda çalışıyorum." dedi.

Diğer afetzede İwateli Çiharu Omi ise, afet esnasında tsunami dalgalarının yuttuğu bir otelde çalıştığını belirterek, "10 yıl geçti ancak acılarımız taze. Geleceğe ümitle bakmak istiyorum. Yaşadığımız yerleri sevgi dolu ellerimizle beraberce koruyacağız." diye konuştu.

11 Mart 2011'de Tohoku bölgesindeki Miyagi eyaleti açıklarında meydana 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunamide 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 500'den fazla kişi kaybolmuştu.