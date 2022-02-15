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Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti - Son Dakika

Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

15.02.2022 16:10
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri kaydedilen vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri kaydedilen vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte Japonya genelinde 84 bin 221 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylelikle ilk vakanın kayda geçtiği 16 Ocak 2020'den beri ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 290'a yükseldi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 236 artışla 20 bin 772'ye yükseldi.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak 2022'de 2 milyonu geçmişti.

Öte yandan 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını aşan vaka sayılarının üzerinden iki hafta geçmeden 4 milyon sınırına ulaşılması dikkati çekti.

Japonya hükümeti ise hafta sonu Tokyo dahil 13 eyalette kısmi olağanüstü hal tedbirlerini 6 Mart'a dek uzattı.

Kısmi olağanüstü hal, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Pakistan'da 203 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 597 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 488 bin 958'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 29 bin 828'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 383 bin 725'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 203 milyon 227 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Pakistan, Japonya, Tokyo, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti - Son Dakika
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