Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Japonya'da iki yıl önce bir kadın ve çocuğunun öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrat 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kyodo ajansının haberine göre ülke kamuoyunu "siyasi nüfuzu nedeniyle ceza verilmeyeceği" yönünde yoğun eleştirilerin yapıldığı üst düzey bürokratın davasında karar duruşması yapıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığında eski Sanayi Bilimleri ve Teknoloji Ajansı Genel Müdür İizuka Kozo'nun karıştığı kazaya yönelik hükmü açıkladı.

Buna göre mahkeme, 2 yıl önceki kazada hatayla fren yerine gaz pedalına basıp aracın hızlandırarak bir kadın ve çocuğun ölmesine, 9 kişinin yaralanmasına neden olan İizuka'yı 5 yıl hapis cezası verdi. Savcılar 7 yıl hapis cezası talep etmişti.

Hüküm açıklayan Heyet Başkanı Hakim Şimotsu Kenji, İizuka'ya yönelik "Sorumluluğunuzu ve ihmalinizi kabul etmenizi ve matem tutan aileden içten özür dilemenizi ümit ediyorum." dedi.

Karar duruşmasına tekerlekli sandalye ile katılan 90 yaşındaki İizuka, aracın mekanik arıza sebebiyle kontrol dışına çıktığını ileri sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme kararda, "araca yönelik bir anormalliğin bulunmadığı ve işlev bozukluğunu ispatlayacak bir durumun olmadığını" bildirdi.

Eşini ve çocuğunu kazada yitiren Matsunaga Takuya, duruşma sonrası konuşmasında, mahkemenin İizuka'yı aklamadığı hükmün "sıkıntısını hafiflettiğini" söyledi.

Karara göre İizuka, Nisan 2019'da Tokyo'nun İkebukuro bölgesinde sürüş sırasında fren yerine gaza 10 saniye süreyle dokunarak kırmızı ışığı ihlal etti.

İizuka'nın aracı, o sırada kızı Riko'yu taşıyan ve yaya yolundan bisikletiyle geçen 31 yaşındaki Matsunaga Mana'ya çarparak öldürdü.

Kazada araç içerisinde İizuka'nın eşinin de bulunduğu 9 kişi ağır yaralanmıştı.