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Japonya'da tren kazası

58 dakika önce

Japonya'da hemzemin geçitte kamyona çarpan bir trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Japonya'da hemzemin geçitte kamyona çarpan bir trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre polis, Yokohama şehrinde trenin, Keikyu hattında bir hemzemin geçitte kamyona çarparak raydan çıktığını duyurdu.

Polis, trenin çok sayıda vagonunun raydan çıktığı kazada ikisi ağır 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Kazada kamyonun alev aldığını bildiren polis, ağır yaralıların kamyon şoförü ile 20'li yaşlarda bir kadın yolcu olduğunu kaydetti.

Trenin çarptığı esnada kamyonun hemzemin geçitte mahsur kaldığı sanılıyor.

Japonya, Kyodo, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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