Son Dakika Haberleri: Japonya'da Tüketici Güveni 42.7 Düzeyine Geriledi

Japonya'da Tüketici Güveni 42.7 Düzeyine Geriledi

1 saat önce

Japonya'da, bir önceki ay 42.9 olan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 42.8 puan olan beklentilerin de altına inerek 42.7 düzeyine geriledi.

Japonya'da Tüketici Güveni 42.7 Düzeyine Geriledi, System.String[]
Japonya'da, bir önceki ay 42.9 olan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 42.8 puan olan beklentilerin de altına inerek 42.7 düzeyine geriledi.

Tüketicilerin genel gelir koşullarına ilişkin beklentilerinden oluşan endeks de 0.2 puan düşüşle 40.6 puana, gelir artışı beklentileri endeksi 0.1 puan düşüşle 41.7 puana düştü.

Aynı dönemler itibarıyla, istihdam endeksi 0.8 puan düşüşle 45.8 puana gerilerken, dayanıklı tüketim malı alma isteği endeksi 0.4 puan artışla 42.8 puana yükseldi. Japonya'da bir sonraki tüketici güven endeksi anketinin sonuçları 30 Ocak'ta açıklanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: DHA

Aralık, Japonya, Ekonomi
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