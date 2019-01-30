Son Dakika Haberleri: Japonya'da Tüketici Güveni Ocak Ayında Geriledi

Japonya'da Tüketici Güveni Ocak Ayında Geriledi

5 dakika önce

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 42.7 olan tüketici güven endeksi 0.8 puan düşüşle Ocak'ta 41.9 düzeyine geriledi.

Japonya'da Tüketici Güveni Ocak Ayında Geriledi, System.String[]
Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 42.7 olan tüketici güven endeksi 0.8 puan düşüşle Ocak'ta 41.9 düzeyine geriledi. Piyasalarda, endeksin 42.4 puana gerilemesi bekleniyordu.

Buna göre; Juponya'da tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerinden oluşan endeks 0.5 puan düşüşle 40,1 puana, gelir artışı endeksi 0.3 puan düşüşle 41.4 puana, istihdam endeksi 1.5 puan düşüşle 44.3 puana ve dayanıklı mal alma isteği endeksi de 1.1 puan düşüşle 41.7 puana geriledi.

Açıklamaya göre, bu dönemde anketi yanıtlama oranı yüzde 75.5 olarak gerçekleşti. Buna göre, iki ya da daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında oran yüzde 80.7, tek kişilik hanehalklarında oran yüzde 64.5 düzeyindeydi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:58 Kaynak: DHA

Ekonomi
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