Japonya'da turizme korona virüsü darbesi - Son Dakika
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Japonya'da turizme korona virüsü darbesi

7 saat önce

Japonya Seyahat Acenteleri Birliği, 400 bin Çinli turistin satın aldığı paket turların korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Japonya'da turizme korona virüsü darbesi, System.String[]

Japonya Seyahat Acenteleri Birliği, 400 bin Çinli turistin satın aldığı paket turların korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü, Japonya'da turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Çin hükümetinin virüsün yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler, Çin'den Japonya'ya gelen turist sayısında düşüşe neden oldu. Japonya Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-31 Mart tarihleri arasında paket turlarla ülkeye gelmesi beklenen Çinli turist sayısı 400 bine ulaştı. Ancak yetkililer, Çin seyahat acentelerinin Çin hükümetinin talebi üzerine 27 Ocak'tan itibaren yurt dışı paket turlarını askıya alması nedeniyle neredeyse tüm rezervasyonların iptal edileceğinin öngörüldüğünü açıkladı.


İptal sayısı artabilir


Öte yandan, açıklanan sayının, yolcu gemileriyle gelen grupları, bireysel ziyaretleri ve iş seyahatlerini içermediği öğrenilirken, bu nedenle toplam rezervasyon iptalinin tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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