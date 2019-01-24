Japonya'da Türk İzleri Belgesel Oluyor

Japonya'daki Türk İzleri ise 2019 yılının Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesi ile birlikte belgesel film haline getiriliyor.

Köklü Geçmiş, Ortak İzler…

Türk ve Japon halkını geçmişten bugüne birbirine bağlayan tarihi, kültürel ve sanatsal birçok ortak yön ve özellik bulunuyor. Ertuğrul Fırkateyninden, İran'da mahsur kalan Japonları kurtaran Turgut Özal ve THY ekibine, Japonya'daki Türk Kültür Köyü'nden geçmişi uzun yıllara dayanan evliliklere kadar birçok iz bulunuyor.

Dostlukları ve ortak geçmişine ilişkin yazılmış bir çok kitap da bulunan hikaye 2019 yılının Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesi ile birlikte belgesel film haline getiriliyor.

Projesi UMS Prodüksiyon tarafından hazırlanan belgesel filmde Japonya'da ve Türkiye'den önemli isimler yer alacak. Yönetmenliğini Umut Mete Soydan'ın yapacağı belgesel projesi yapım desteği için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne de sunuldu.

Japon Turist Sayısının Artması Hedefleniyor

Kütür ve Turizm Bakanlığı'nın Japonyadan Türkiyeye gelen turist sayısı yeniden artırmak ve daha da ileriye taşımak için bir çok projesi bulunuyor. Bunlardan biri de Tokyo ve Kyoto'da, Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir serginin düzenlemesi olacak.