Son Dakika Haberleri: Japonya'da Türk İzleri Belgesel Oluyor

Japonya'da Türk İzleri Belgesel Oluyor

1 saat önce

Japonya'daki Türk izleri 2019 yılının Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesi ile birlikte belgesel film haline getiriliyor.

Japonya'da Türk İzleri Belgesel Oluyor, System.String[]
Japonya'daki Türk izleri 2019 yılının Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesi ile birlikte belgesel film haline getiriliyor.

Türk ve Japon halkını geçmişten bugüne birbirine bağlayan tarihi, kültürel ve sanatsal birçok ortak yön ve özellik bulunuyor. Ertuğrul Fırkateyninden, İran'da mahsur kalan Japonları kurtaran Turgut Özal ve THY ekibine, Japonya'daki Türk Kültür Köyü'nden geçmişi uzun yıllara dayanan evliliklere kadar birçok iz bulunuyor.

Dostlukları ve ortak geçmişine ilişkin yazılmış birçok kitap da bulunan hikaye 2019 yılının Japonya'da Türkiye yılı ilan edilmesi ile birlikte belgesel film haline getiriliyor.

Belgesel filmde Japonya'da ve Türkiye'den önemli isimler yer alacak. Yönetmenliğini Umut Mete Soydan'ın yapacağı belgesel projesi, yapım desteği için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne de sunuldu.

Kütür ve Turizm Bakanlığının Japonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yeniden artırmak ve daha da ileriye taşımak için bir çok projesi bulunuyor. Bunlardan biri de Tokyo ve Kyoto'da, Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir serginin düzenlemesi olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Japonya, Güncel
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