Japonya'da Türk İzleri'ne Büyük İlgi - Son Dakika

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile hazırlanan, yapımcılığı ve yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan belgesel; İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi ilişkileri, ilişkilerin dönüm noktası olan Ertuğrul Fırkatyeninin serüvenini, Japonya'daki Türk Tatarlarını, Japonya'da inşa edilen camileri, Abdülreşid İbrahim, Abdülhay Kurban Ali ve Yamada Torajiro gibi iki ülke açısından tarihi öneme sahip isimleri, Japonya'da inşa edilen Türk Kültür Kasabasını ve Türk Şehitliği gibi Japonya'da Türklere ait tüm izleri bir araya getiriyor.

Japonya'da Geri Sayım Yapıldı

Alanında yapılmış olan ilk belgesel olan 'Japonya'da Türk İzleri Belgeseli' için yayın öncesi Japonya'da internet üzerinden geri sayım sayacı kondu. Gerek internet ve gerekse TV üzerinden de çok sayıda izleyiciye ulaştı.

Hali hazırda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayına hazır olan belgeselin tekrarı için izleyicilerden çok sayıda talep ulaştı.

2022 Mart Ayında Japonya Galası

Belgesel için 2022 yılı Mart Ayında T.C. Tokyo Büyükelçiliğinde Japonya Galası'nın düzenlenmesi, belgeselin Japonca ve Türkçe olarak galada gösteriminin yapılması planlanıyor.