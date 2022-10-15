Japonya'da Türkçe müzik rüzgarıTürkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu - Son Dakika
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Japonya'da Türkçe müzik rüzgarıTürkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu

15.10.2022 14:01

- Japonya'da Türkçe müzik rüzgarı Türkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu Türkiye sevdalısı Japon sanatçı Fujimoto Susumu'nun Tokyo'da verdiği konser, Japonların ilgisini çekti.

- Japonya'da Türkçe müzik rüzgarı

Türkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu

TOKYO - Türkiye sevdalısı Japon sanatçı Fujimoto Susumu'nun Tokyo'da verdiği konser, Japonların ilgisini çekti. "Bir başkadır benim memleketim" şarkısının Japonca versiyonunda coşan izleyiciler, Türkçe repertuvarı da beğenerek dinledi.

Türkiye sevdalısı Japon Sanatçı Fujimoto Susumu, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde verdiği konserle Türkiye meraklısı Japonlara unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'de herkesin bildiği şarkıları Japon müzikseverler için seslendiren Susumu, piyano ve gitar eşliğinde söylediği şarkılarla büyük beğeni topladı. "İstanbul" adında bir de albümü bulunan Susumu'nun Japonca "Bir başkadır benim memleketim" yorumuyla coşan izleyiciler, konseri beğeniyle izledi.

Türkiye ziyareti ile başladı

Uzun yıllar önce yaptığı bir ziyaretle Türkiye'ye ilgisinin başladığını kaydeden Susumu, "Türkiye'de müzik yapınca yorumların çok iyi olduğunu gördüm. Bu da ilgimi artırdı. Özellikle Türkçe şiirlere de yoğun ilgi duyduğum için Türkçe sözlü müzik eserlerini çalmaya ve seslendirmeye başladım" şeklinde konuştu.

Konseri beğenerek izlediğini kaydeden Li Xiaolin de Türk müziğini icra eden Susumu'nun şarkılarını dinledikçe Türkiye'ye merakının arttığını belirterek, "Bundan sonra daha fazla araştırmak ve öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Türkçe müzik rüzgarıTürkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Türkçe müzik rüzgarıTürkiye sevdalısı sanatçı Türkçe şarkılarla Japonları coşturdu - Son Dakika
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