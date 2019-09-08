Japonya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Japonya'nın başkenti Tokyo, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Festivali'ne (Toruko Festival) ev sahipliği yaptı.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Japonya Türk Kültür Yılı çerçevesinde Tokyo'nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi'de gerçekleştirilen festival, turistler ve yerel halktan yoğun ilgi gördü.

İki gün sürecek festivalin ilk gününde katılımcılar kebaptan mantıya, simitten Türk kahvesine Türk mutfağının onlarca farklı lezzetini tatma fırsatı bulurken, gerçekleştirilen atölyelerde geleneksel Türk el sanatlarını öğrendi.

Türk halk oyunlarının da sergilendiği festivalde performans sergileyen mehter takımı da ilgiyle karşılandı ve bazı katılımcılar, mehter takımı kıyafetleriyle fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Amaç Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye Festivali'ni, Türkiye'yi ve Türk kültürünü Japonya'da tanıtmak üzere düzenlediklerini belirtti.

Mercan, Japonya'da Türkiye Kültür Yılı'nın değerli etkinliklerle devam ettiğini aktararak, "Biz Japonları çok seviyoruz, görüyorum ki Japonlar da bizi ve kültürümüzü çok seviyor. Umarım, ileride ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bu güzel ilişkilerin çok daha geliştiğini hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Japon toplumundan farklı kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Mehter gösterisinden konserlere, dans gösterilerinden insanların hediyelik eşya alabilecekleri bir pazara kadar birçok etkinlikle, Japonların Türkiye ile bağ kuracakları bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.