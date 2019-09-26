Japonya'da Türkiye'yi temsil ettiler

Türkiye'yi temsilen Japonya'nın Hokkaido şehrinde yapılan Dünya Tsunami Farkındalık Günü'ne katılan Çankırılı öğrenciler, diğer öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundular.



5-12 Eylül tarihleri arasından Japonya'nın Hokkaido şehrinde düzenlenen Dünya Tsunami Farkındalık Günü etkinliklerine Türkiye'yi temsilen Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri katıldı. Japonya'da öğrenciler, deprem ve doğal afetlerle ilgili sunumlar yaparak, diğer ülkeden gelen temsilcilerle bilgi paylaşımında bulundular.



Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencisi Damla Aydın, "5-12 Eylül tarihleri arasında Japonya'da 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Tsunami Farkındalık Günü'nde ülkemizi temsil ettik. Deprem kuşağında olan bir ülkenin çocukları olarak deprem tecrübelerini en iyi şekilde paylaştık. Bu konuda sunumlar yaptık. Japonya'daki eğitimimiz sırasında tsunami ve depremle ilgili pek çok yeni şey öğrendik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bundan da çok gurur duyuyoruz" dedi.



Can Pusat Dinçer adlı öğrenci ise, "Ekibimiz olarak Japonya'ya gitmekten çok büyük gurur duyduk. Japonya'ya biz D grubu olarak katıldık ve bizim grubumuzda olan ülkeler ve Japon okulları tarafından bizlere sunumlar yapıldı ve bizde onlara sunumlar yaptık. Benim bu sunumlar içerisinde dikkatimi çeken fikir Daisy isimli sistemdi. Japon okulunun tasarladıkları bir sistemdi. Cep telefonları ve genellikle mobil cihaz odaklı olarak depremlerden daha önce ve deprem sırasında uyarı verip ve aynı zamanda ses, görsel şeklinde değil titretişim gibi şekillerde de bildirim veriyordu. Engelli insanların da duyabileceği, algılayabileceği şekillerde onlara bildirim vermeyi hedefleyen bir sistemdi. Gittiğimiz bütün yerlerde ise acil durum ışıkları bulunuyordu. Bu sistemlerin ülkemizde olmaması ve bu önlemlerin ülkemiz için de alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde de böyle sistemlere ihtiyaç var son günlerde meydana gelen depremlerden dolayı" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI