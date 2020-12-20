Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor - Son Dakika

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen ve "intihar arzusu taşıyan" 9 kişiyi 2017'de öldüren Şiraişi Takahiro'nun (30) geçen hafta idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor.

Japon halkı, Ağustos-Ekim 2017'de 5 farklı eyalette 15 ila 26 yaşlarında 8'i kadın 9 kişiyi öldüren Şiraişi'nin yetiştiği aile ortamı ve aldığı eğitimin yanı sıra olaylarda sosyal medyanın etkisini tartışıyor.

Hafta içinde Şiraişi hakkında idam kararını veren Hakim Yano Naokuni, suçların vahşet seviyesinin ülke tarihinde "az görülür" olduğunu belirterek "Sosyal medyanın derinlikleriyle yerleştiği bir toplumda (bu suçlar) insanları tümüyle sarstı." ifadesini kullanmıştı.

Mahkeme kararında, Şiraişi'nin sosyal medya platformu Twitter'da "intihara meyilli mesaj yazan" kişileri tercih ettiği iddialarının delillendirilmediği kaydedilse de Japon toplumu, ölümlerin internet yardımıyla organize edildiği ihtimalini göz ardı etmiyor.

Japonlar, AA muhabirine, G7 ülkesi Japonya'da aile içi disiplinini ve ülkedeki eğitim sisteminin olası çıkmazlarını değerlendirdi.

İdam kararının doğru olduğunu savunan Japonlar, toplumdaki kimsesizlerin yanı sıra sosyal medyanın tehlikelerine de dikkati çekti.

"Sadece sosyal medya da asıl sebep değil"

Telekom firması çalışanı Yamasaki, eğitim ve sosyal medyanın Şiraişi'nin ruh halindeki payına ilişkin tartışmalara değinerek şunları söyledi:

"Tahminim o ki eğitim sisteminde de internet ortamında da sorunlar bulunuyor. Şiraişi'nin karakterine yansımış, diğer taraftan bakılırsa zapt edebilmek için toplum yeterince baskı altına alınmıyor ya da kurallara uyulması konusunda çevredeki insanlar eğitilmiyor. Her olay olduğunda 'sosyal ağların bir sorun oluşturduğuna dair' çeşitli görüşler var. Sadece sosyal medya da asıl sebep değil."

Ev hanımı Saçi ise "Ölmek isteyen insanları bir araya getirmek ve ölme arzularından faydalanmak oldukça sinsice." dedi.

Çocuğunun ortaokula gittiğini belirten Saçi, "Ancak sosyal medyayla nasıl bir etkileşime gireceği anlaşılması zor bir konu. Sosyal medyada uygunsuz duygular olabiliyor, dikkatli değilseniz tehlikeli olabilir." ifadesini kullandı.

"Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir"

Emekli Yorodzuya da idam kararının, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığına işaret ederek "Birçok insanı öldürmesi çok acı. İdam ise doğal bir ceza. Aileleri halen yas tutuyor. Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir." diye konuştu.

Bir derginin editörü Ayumi ise genel olarak suçluların geçmişi araştırıldığında aile yapılarının çöktüğünün farkına varıldığını kaydederek "Çökmüş ya da yara almış aile yapısının, kişiliğin oluşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yetiştiği ailesini göz önüne getirdiğini belirten Ayumi, "Eğitim sisteminden daha çok küçük yaştayken aile içerisinde uyumlu bağ kurulabilmiş mi? Önemli olan budur. Şiraişi, kimsesiz biri ve bunun gibi kimsesizler çoğalıyor. Japon toplumunda kimsesizler artıyor." diye konuştu.

"Mesele, öldürme arzusuna sahip olması"

3 çocuk annesi ev hanımı Çikako, bu tarz bir olayın her ülkede meydana gelebileceğini kaydederek Japonya gündemini meşgul eden bu olayın ise "unutulamayacağını" belirtti.

"İnternet üzerinden organize edildiği" iddialarının "esefle karşılandığını" söyleyen Çikako, "Mesele, (Şiraişi'nin) öldürme arzusuna sahip olması. Ayrıca öldürülen 9 kişinin, bunun için iletişime geçmesi de bir başka sorun." diye konuştu.

Çikako, internetin tehlikelerine işaret ederek "Bir anne olarak internet ortamını gerektiği gibi gözetlemem, düzgünce izlemem lazım." dedi.