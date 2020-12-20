Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor - Son Dakika

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor

20.12.2020 12:12

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen ve "intihar arzusu taşıyan" 9 kişiyi 2017'de öldüren Şiraişi Takahiro'nun (30) geçen hafta idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor.

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen ve "intihar arzusu taşıyan" 9 kişiyi 2017'de öldüren Şiraişi Takahiro'nun (30) geçen hafta idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor.

Japon halkı, Ağustos-Ekim 2017'de 5 farklı eyalette 15 ila 26 yaşlarında 8'i kadın 9 kişiyi öldüren Şiraişi'nin yetiştiği aile ortamı ve aldığı eğitimin yanı sıra olaylarda sosyal medyanın etkisini tartışıyor.

Hafta içinde Şiraişi hakkında idam kararını veren Hakim Yano Naokuni, suçların vahşet seviyesinin ülke tarihinde "az görülür" olduğunu belirterek "Sosyal medyanın derinlikleriyle yerleştiği bir toplumda (bu suçlar) insanları tümüyle sarstı." ifadesini kullanmıştı.

Mahkeme kararında, Şiraişi'nin sosyal medya platformu Twitter'da "intihara meyilli mesaj yazan" kişileri tercih ettiği iddialarının delillendirilmediği kaydedilse de Japon toplumu, ölümlerin internet yardımıyla organize edildiği ihtimalini göz ardı etmiyor.

Japonlar, AA muhabirine, G7 ülkesi Japonya'da aile içi disiplinini ve ülkedeki eğitim sisteminin olası çıkmazlarını değerlendirdi.

İdam kararının doğru olduğunu savunan Japonlar, toplumdaki kimsesizlerin yanı sıra sosyal medyanın tehlikelerine de dikkati çekti.

"Sadece sosyal medya da asıl sebep değil"

Telekom firması çalışanı Yamasaki, eğitim ve sosyal medyanın Şiraişi'nin ruh halindeki payına ilişkin tartışmalara değinerek şunları söyledi:

"Tahminim o ki eğitim sisteminde de internet ortamında da sorunlar bulunuyor. Şiraişi'nin karakterine yansımış, diğer taraftan bakılırsa zapt edebilmek için toplum yeterince baskı altına alınmıyor ya da kurallara uyulması konusunda çevredeki insanlar eğitilmiyor. Her olay olduğunda 'sosyal ağların bir sorun oluşturduğuna dair' çeşitli görüşler var. Sadece sosyal medya da asıl sebep değil."

Ev hanımı Saçi ise "Ölmek isteyen insanları bir araya getirmek ve ölme arzularından faydalanmak oldukça sinsice." dedi.

Çocuğunun ortaokula gittiğini belirten Saçi, "Ancak sosyal medyayla nasıl bir etkileşime gireceği anlaşılması zor bir konu. Sosyal medyada uygunsuz duygular olabiliyor, dikkatli değilseniz tehlikeli olabilir." ifadesini kullandı.

"Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir"

Emekli Yorodzuya da idam kararının, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığına işaret ederek "Birçok insanı öldürmesi çok acı. İdam ise doğal bir ceza. Aileleri halen yas tutuyor. Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir." diye konuştu.

Bir derginin editörü Ayumi ise genel olarak suçluların geçmişi araştırıldığında aile yapılarının çöktüğünün farkına varıldığını kaydederek "Çökmüş ya da yara almış aile yapısının, kişiliğin oluşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yetiştiği ailesini göz önüne getirdiğini belirten Ayumi, "Eğitim sisteminden daha çok küçük yaştayken aile içerisinde uyumlu bağ kurulabilmiş mi? Önemli olan budur. Şiraişi, kimsesiz biri ve bunun gibi kimsesizler çoğalıyor. Japon toplumunda kimsesizler artıyor." diye konuştu.

"Mesele, öldürme arzusuna sahip olması"

3 çocuk annesi ev hanımı Çikako, bu tarz bir olayın her ülkede meydana gelebileceğini kaydederek Japonya gündemini meşgul eden bu olayın ise "unutulamayacağını" belirtti.

"İnternet üzerinden organize edildiği" iddialarının "esefle karşılandığını" söyleyen Çikako, "Mesele, (Şiraişi'nin) öldürme arzusuna sahip olması. Ayrıca öldürülen 9 kişinin, bunun için iletişime geçmesi de bir başka sorun." diye konuştu.

Çikako, internetin tehlikelerine işaret ederek "Bir anne olarak internet ortamını gerektiği gibi gözetlemem, düzgünce izlemem lazım." dedi.

Japonya'da Twitter katili olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor
Japonya'da Twitter katili olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor
Japonya'da Twitter katili olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor
Japonya'da Twitter katili olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor

İnternet, Twitter, Japonya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi'nin idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei