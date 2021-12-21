Üye Girişi
Japonya'da üç idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika

Japonya'da üç idam mahkumunun cezası infaz edildi

21.12.2021 08:08
Japonya'da üç idam mahkumunun cezası infaz edildi

Japonya'da üç idam mahkumunun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Japonya'da üç idam mahkumunun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Japonya Adalet Bakanlığı 2003 ve 2004 yıllarında işlenen suçlardan hüküm giyen üç idam mahkumunun cezasının uygulandığını açıkladı

Buna göre, 2004'te Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldüren Fujişiro Yasutaka (65) ile 2003'te Gunma eyaletinde oyun salonu çalışanı iki kişiyi öldüren Takanezawa Tomoaki (54) ve Onogawa Mitsunori (44) idam edildi.

Kyodo Ajansı infazların, Aralık 2019 sonrası Japonya'da ilk olduğunu kaydetti.

İdam cezasının asılarak uygulandığı Japonya'da 100'den fazla idam mahkumu bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, oyunlar, Japonya, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da üç idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:06 Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı
07:59 Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon
07:53 Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı
07:52 Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
01:10 Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
00:54 BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı
00:18 Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?
00:17 Bakan Nebati'den dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın
00:17 AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk
Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı         
08:06
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Klip aşkı gerçek oldu! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klip aşkı gerçek oldu! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 08:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da üç idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement