Japonya'da ucuz havayolu AirAsia Japan Kovid-19'a kurban

Kovid-19 salgının etkisiyle, tüm uçuşlarını nisanda durduran AirAsia Japan, yerel hatları ağustosta yeniden açmasına rağmen ekimde tüm hizmetlerini askıya almıştı.

Seyahat acentelerinden alınan biletler dahil edildiğinde, geri ödenmesi beklenen bilet maliyet hacmi 520 milyon yen (5 milyon dolar) buluyor.

Kyodo ajansına göre, Malezya merkezli AirAsia'nın Japonya'daki yan kuruluşu firma, salgının etkisiyle bu yıl yaşadığı dalgalı süreç sonrası iflas bayrağını çekti.

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