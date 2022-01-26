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Japonya'da üniversite sınav sorusunun sızdırıldığı iddiası - Son Dakika

Japonya'da üniversite sınav sorusunun sızdırıldığı iddiası

26.01.2022 08:07
Japonya'da üniversite sınav sorusunun sızdırıldığı iddiası

Japonya'da üniversite sınav sorusunun, sınav sırasında sızdırıldığı iddia edildi.

Japonya'da üniversite sınav sorusunun, sınav sırasında sızdırıldığı iddia edildi.

Olay, Tokyo Üniversitesi öğrencisi olarak kendini tanıtan bir kişinin, 15 Ocak'taki sınavdaki sorunun sızdırıldığına ilişkin başvurusuyla ortaya çıktı.

Söz konusu adam, sınavda dünya tarihi bölümünden bir sorunun fotoğrafının Skype video araması üzerinden kendisine gönderildiğini ileri sürdü.

Bir özel ders kuruluşu aracılığıyla tanıştığı kişinin, kendisinden "sorunun çözümünde yardım talep ettiğini" belirten adam, fotoğrafın birkaç kez gönderilmesi sonrası soruyu cevapladığını söyledi.

Çözümü göndermesi sonrası "sorunun, üniversite giriş sınavında sorulduğunu farkına vardığını" kaydeden adam, akabinde olayı yetkililere aktardığını söyledi.

Olayda adı geçen özel ders kuruluşu ise, sorunun çözümünü isteyen kişinin Aralık 2021'de kendilerine kayıtlı ve kuruluş kapsamındaki üniversite öğrencileri ile irtibatlı olduğunu bildirdi.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) ile Üniversite Giriş İmtihanları Ulusal Merkezi (DNC) 15-16 Ocak'ta düzenlenen imtihandaki "soru sızıntısı iddialarını soruşturulacağını" bildirdi.

Kyodo ajansı, DNC bünyesindeki bir yetkilinin, "Sınavın dünya tarihi bölümünde kopya çekildiği ihtimali var ancak henüz teyit sürecinde olduğundan detay paylaşamıyoruz" dediğini aktardı.

Öğrencilerin telefon dahil dijital cihazlarını çantalarında bırakarak girebildiği sınav sonrası, sosyal medyada "bir sorunun sızdırıldığına" ilişkin mesajlar paylaşılmıştı.

Ülke genelinde 677 lokasyonda iki gün düzenlenen sınavlara 530 binden fazla öğrencinin girdiği duyurulmuştu

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Tokyo Üniversitesi, Üniversite, Japonya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da üniversite sınav sorusunun sızdırıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da üniversite sınav sorusunun sızdırıldığı iddiası - Son Dakika
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