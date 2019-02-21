Son Dakika Haberleri: Japonya'da Üretim Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubatta 48.5'e Geriledi

Japonya'da Üretim Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubatta 48.5'e Geriledi

1 saat önce

– Japonya'da üretim satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayındaki 50.3 düzeyinden, Şubat ayında, son 32 ayın en düşük düzeyi olan, 48.5'e geriledi.

Japonya'da Üretim Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubatta 48.5'e Geriledi, System.String[]
Japonya'da üretim satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayındaki 50.3 düzeyinden, Şubat ayında, son 32 ayın en düşük düzeyi olan, 48.5'e geriledi.

IHS Markit ekonomisti Joe Hayes, "Veriler Japonya'nın Şubat ayında üretim sektöründe negatife döndüğünü gösteriyor" dedi ve düşüşün sebebi olarak, Çin'de görülen yavaşlama ve küresel ticaretteki hız kaybına işaret etti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin sanayi aktivitesi Aralık ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş ve tüm sanayi sektörleri için mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış endeks, Kasım ayındaki 106.2 düzeyinden, 105.8 düzeyine gerilemişti.

Japonya'da;

İnşaat faaliyetleri endeksi aylık yüzde 2.1 düşüşle 108.2 düzeyine,

üçüncül sanayi endeksi (madencilik ve taşocakçılığı, tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörleri)  aylık yüzde 0.3 düşüşle 106.2 düzeyine ve

İmalat sanayi üretimi endeksi aylık yüzde 0.1 düşüşle 103.9 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Ekonomi
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