Son Dakika Haberleri: Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı

1 saat önce

Japonya'da Milli Meclisin üst kanadının üyelerinin yarısının yenilendiği seçimlerde Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti galip ayrıldı.

Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı, System.String[]
Japonya'da Milli Meclisin üst kanadının üyelerinin yarısının yenilendiği seçimlerde Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti galip ayrıldı. Ancak anayasanın değiştirilmesi için gerekli çoğunluğa ulaşamadı.
Alt ve Üst Meclisten oluşan iki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sonuçlandı. Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti ve Komeito Partisi koalisyonu, seçime giren 124 sandalyenin en az 69'unu elde etti. Başbakan Abe, sandıklar açıldıktan kısa bir süre sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, seçmenin siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti.
Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor. Ancak ilk kesin olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Demokrat Parti anayasada reform yapabilmek için gerekli olan 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşamadı.
Erken oylama sistemi verilerine göre, toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.
(İHA)
Liberal Demokrat Parti, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 23:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da üst meclis seçimlerini Abe kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]