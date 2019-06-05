Son Dakika Haberleri: Japonya'da uyuşturucu operasyonu
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Japonya'da uyuşturucu operasyonu

51 dakika önce

Japonya'da, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 7 Çin vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

Japonya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Japonya'da, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 7 Çin vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
Başkent Tokyo'da polis, bu hafta, "çok büyük miktarlarda" uyarıcı maddeyi yasa dışı şekilde bulundurdukları şüphesiyle yaşları 24 ila 40 olan 7 Çinlinin tutukladığını belirtti.
NHK televizyonunun haberinde, emniyet yetkililerinin düzenlediği operasyonda, Shizuoka bölgesi sahili yakınlarında şüpheli bir teknede yaklaşık bin kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.
Haberde, bunun, ülkede şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki yasa dışı uyarıcı madde olduğu bildirildi.
Yetkililerin, olayla ilgili 7 Çinliyi tutukladığının aktarıldığı haberde, şüphelilerin, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve Japon suç gruplarıyla bağlantılı olabileceğinin sanıldığı ifade edildi.
Kyodo ajansının haberinde de şüphelilerden bazılarının uyuşturucu madde dolu çantaları tekneden indirdikleri sırada polisin müdahale ettiği belirtildi.
Habere göre polis, uyarıcı maddelerin denizdeyken başka bir gemiden tekneye aktarılmış olabileceğini düşünüyor.
Tutuklamaların, bölgede şüpheli gemilerin tespit edildiğine ilişkin alınan ihbarlar üzerine uluslararası uyuşturucu halkaları ve gangster gruplarıyla ilgili sürdürülen soruşturmanın parçası olduğu kaydedildi.
Tutuklananlar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:24 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel
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