Japonya'da uzmanlardan hükümete çağrı: "Tedbir alınmazsa salgın etkisini arttırabilir" - Son Dakika

Japonya'da uzmanlardan hükümete çağrı: "Tedbir alınmazsa salgın etkisini arttırabilir"

10.11.2020 09:01
Japonya'da uzmanlardan hükümete çağrı:

Japonya'da Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulu, uygun tedbirlerin alınmaması halinde enfeksiyon sayısında hızlı artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulu, uygun tedbirlerin alınmaması halinde enfeksiyon sayısında hızlı artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde 50 milyonu aşkın insana bulaşarak yaklaşık 1.2 milyon can kaybına neden olan Covid-19 pandemisi nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Japonya'da, hükümete bu konuda danışmanlık yapan uzman kurulu yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Bir acil durum bildirisi hazırlayan heyet, salgın tedbirlerini sıkılaştırma çağrısında bulundu. Dün günlük vaka sayısının ilk kez 200'e ulaştığı Kuzey eyaleti Hokkaido da dahil olmak üzere ülke genelinde enfeksiyon sayılarında artış yaşanan bir dönemde gelen bildiride uzmanlar bar, gece kulübü ve üniversiteler gibi yerlerde enfeksiyon kümelerinin oluşma riskine karşı daha etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki yabancıları tedavi eden tıp kurumlarına verilen desteğin arttırılmasının önemli olduğu belirtilirken, havalimanı karantina istasyonlarında uygulanan korona virüs testlerinin ülkeler bazında bir analizi ve pozitif sonuç oranlarının hızla açıklanması tavsiye edildi. Uzmanlar, sosyal aktivitelerin kademeli olarak normale döndüğü mevcut ortamda uygun tedbirlerin alınmaması halinde enfeksiyon sayısında hızlı artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayısı artışta

Son bir haftadır günlük vaka sayılarında artış gözlenen Japonya'da Hokkaido eyaletindeki enfeksiyon sayısı dün ilk kez 200'ü aşmış, yaşanan gelişme karşısında popüler turistik bölgenin ekonomiyi canlandırmak üzere hükümet tarafından düzenlenen "Seyahate çık" kampanyası kapsamından çıkarılabileceği gündeme gelmişti. Ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan vaka sayısı 109 bini aşmış, ölü sayısı da bin 833'e yükselmişti. - TOKYO

Koronavirüs, 112 Acil, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da uzmanlardan hükümete çağrı: 'Tedbir alınmazsa salgın etkisini arttırabilir' - Son Dakika


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