Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi

7 saat önce

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölü sayısı artıyor. Wakayama yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta korona virüsü teşhisi konan 1 kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

ÜLKE GENELİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son ölüm haberi, ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 5'e çıkarırken ülke genelindeki ölü sayısı 9'a ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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