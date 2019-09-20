Japonya'da volkan harekete geçti

Japonya 'da harekete geçen aktif yanardağ Sakurajima, metrelerce yükseklikte kül püskürtmeye başladı.





1914 yılında Kagoshima Körfezi'nde bir ada olan yanardağ, püskürttüğü lavlar sonucu Ösumi Yarımadası'yla birleşti. Zirvesi bin 117 metre yükseklikte olan yanardağın son patlaması 2016 yılındaydı. Eylül ayı boyunca hareket gözlenen Sakurajima Yanardağı, şiddetli kül püskürtmeye başladı. "Kiraz çiçeği adası" anlamına gelen Sakurajima, yaklaşık yarım milyon insan yaşadığı Kagoshima şehrine 5 mil uzaklıkta bulunuyor. Patlama sonrasında Kagoshima şehrinin külle kaplandığı bildirildi.