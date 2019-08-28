Son Dakika Haberleri: Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye "tahliye" talimatı
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Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye "tahliye" talimatı

29 dakika önce

Japonya'nın güneybatısında etkili şiddetli yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, üç bölgede yaklaşık 847 bin kişi için tahliye talimatı verildi.

Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık 847 bin kişiye
Japonya'nın güneybatısında etkili şiddetli yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, üç bölgede yaklaşık 847 bin kişi için tahliye talimatı verildi.
Kyodo ajansının haberine göre polis, Saga bölgesinin Takeo şehrinde, sel sularında sürüklenen aracın içinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Polis, bir kişinin ise Fukuoka bölgesinin Yame şehrindeki sel sularında can verdiğini kaydetti.
Japonya Meteoroloji Ajansının en üst seviyede sel ve toprak kayması uyarısında bulunmasının ardından Fukuoka, Saga ve Nagasaki bölgelerinde yaklaşık 847 bin kişi için tahliye talimatında bulunuldu.
Çok sayıda aracın sular altında kaldığı Saga'da tren istasyonu da selden etkilendi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymalarının yaşandığı ve Ushizu Nehri ile Matsuura Nehri sularının yer yer taştığı Saga'da, Vali Yoshinori Yamaguchi, afet yardımı sağlaması için Öz Savunma Kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu.
Kyushu Demiryolu şirketi, çoğu söz konusu üç bölgede olmak üzere bazı tren seferlerini iptal etti.
Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberinde, seller dolayısıyla bazı banka ve postanelerin kapandığı belirtilirken, aracı sel suları altında kalmış çukura gömülen bir kişinin bilincinin kapalı, bir kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Habere göre yetkililer, sel ve toprak kayması riskine karşı halkı son derece dikkatli olmaya çağırdı.
Japonya, Polis, Kyodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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