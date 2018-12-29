Japonya'da Yakushiji Tapınağı'nın Geleneksel Temizliği Yapıldı
4 dakika önce
Japonya'nın Nara kentinde Budist rahipler, Yakushiji Tapınağı'nın geleneksel yıl sonu temizliğini yaptı.
Japonya'nın Nara kentinde Budist rahipler, Yakushiji Tapınağı'nın geleneksel yıl sonu temizliğini yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:34
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