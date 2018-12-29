Japonya'da Yakushiji Tapınağı'nın Geleneksel Temizliği Yapıldı

Japonya'nın Nara kentinde Budist rahipler, Yakushiji Tapınağı'nın geleneksel yıl sonu temizliğini yaptı

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