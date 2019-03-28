Japonya'da "Yakuza" Kan Kaybediyor

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Shinji Kagawa İçin Bayer Leverkusen ve Schalke Harekete Geçti

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı