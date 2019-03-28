Son Dakika Haberleri: Japonya'da "Yakuza" Kan Kaybediyor

Japonya'da "Yakuza" Kan Kaybediyor

1 saat önce

Japonya'da "yakuza" adı verilen organize suç şebekelerine mensup kişi sayısının son 14 yılda sürekli azaldığı bildirildi.

Japonya'da
Japonya'da "yakuza" adı verilen organize suç şebekelerine mensup kişi sayısının son 14 yılda sürekli azaldığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun Japon Ulusal Polis Ajansı verilerine dayandırdığı haberine göre, organize suç şebekelerine üye ve irtibatlı kişi sayısı üst üste 14. kez yıllık olarak azaldı.

Haberde, organize suç şebekelerine üye ve irtibatlı kişi sayısının 2018'de 30 bin 500 kişi olduğu, bu rakamın önceki yıla göre yaklaşık 4 bin azaldığı belirtildi.

Emniyet kaynakları, "yakuza" nüfusunun istikrarlı olarak azalmasının organize suça karşı yürütülen kararlı mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı.

Geçen yıl "yakuza" mensuplarının karıştığı suçlarla ilgili 16 bin 881 soruşturma yürütüldüğünü ifade eden yetkililer, soruşturma sayısının önceki yıla göre 856 azaldığını kaydetti.

Soruşturmaların 4 bin 569'unun Uyuşturucu Maddelerin Kontrolü Kanunu'na muhalefet, 2 bin 42'sinin darp ve yaralama, bin 749'unun dolandırıcılık, geri kalanının ise diğer suçlardan açıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:44 Kaynak: AA

Kyodo, Japon, Japonya, Güncel
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