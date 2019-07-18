Japonya'da yangın faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi
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Japonya'da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
'da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kyoto
kentindeki 'Kyoto Animation' isimli animasyon stüdyosunda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 saatte söndürüldü. Yangın faciasının ardından itfaiye ekiplerinin binadaki arama çalışmaları sürerken, polis tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 12'ten 25'e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 36 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polis
, yangın sırasında binada çoğunluğu stüdyo çalışanı 70 kişinin bulunduğunu duyurdu.
Saldırıyı itiraf etti
Polis, kimliği belirsiz bir kişinin yerel saatle 10.30 sıralarında stüdyoya girerek etrafa benzin döktüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis tarafından yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, 41 yaşındaki şüphelinin hastaneye götürüldüğü sırada yanıcı sıvıyı döktüğünü itiraf ettiğini açıkladı. - KYOTO
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