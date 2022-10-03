Sera gazı emisyonu seviyesinin düşürülmesi çabalarında da katılımcıların yüzde 55,8'i, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplu ulaşıma aktarılmasının bu alanda en uygun hamle olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Araştırma: Japonya'da 17-19 yaşındakilerin yüzde 67'si enerji tasarrufu önlemlerine uyum sağladı - Son Dakika

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