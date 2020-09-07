Japonya'da yeni başbakanı belirleyecek seçime adım adım - Son Dakika

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin liderliği ve Başbakanlık koltuğu için yarışan üç isim, yarın resmen başlayacak seçim kampanyasına hazırlanıyor.

Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından hız kazanan Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) liderlik yarışı yarın resmen başlayacak. Partinin Meclis'te çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle aynı zamanda ülkenin başbakanı olacak ismin belirleneceği LDP liderlik seçiminde yarışacak LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile Eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'nın bugün parti milletvekillerinden destek istemek üzere temaslarda bulunması bekleniyor.

Ülkede etkisini gösteren Haishen Tayfunu nedeniyle mevcut görevi ile meşgul olduğu belirtilen Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga adına ise kendisine destek veren milletvekillerinin seçim desteği arayacağı ifade ediliyor.

Maraton yarın başlayacak

Yarın tamamlanması beklenen aday kayıt sürecinin ardından öğleden sonra kamuoyuna hitap edeceği ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtilen Suga, Ishiba ve Kishida 14 Eylül'de 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullanacağı seçimde liderlik koltuğu için yarışacak. LDP'nin yeni lideri, parti meclisinde çoğunluğu elinde bulundurduğu için Japonya'nın da başbakanı olacak.

Favori aday Suga

Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıklamış, Japon ve dünya kamuoyunda sürpriz olarak karşılanan hamlenin ardından iktidar partisi LDP ve Japonya'nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmişti. Abe ise yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını belirtmişti. 14 Eylül'de yapılacak seçimde milletvekilleri arasında geniş desteğe sahip olması nedeniyle mevcut Başbakan Abe'nin sağ kolu olarak da bilinen Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga favori aday olarak gösteriliyor. Suga'nın seçilmesi halinde Abe hükümetinin politikalarını sürdürmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)