Japonya'da yeni Covid-19 dalgası hükümete geri adım attırdı - Son Dakika

Japonya'da yeni Covid-19 dalgası hükümete geri adım attırdı

22.11.2020 09:14
Japonya'da yeni Covid-19 dalgası hükümete geri adım attırdı, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen hükümet destekli "seyahate çık" kampanyasının yüksek sayıda korona virüs vakası görülen bölgelerde askıya alınacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen hükümet destekli "seyahate çık" kampanyasının yüksek sayıda korona virüs vakası görülen bölgelerde askıya alınacağını açıkladı.

Japonya'da dört ardışık gün boyunca rekor seviyede Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından, Japonya hükümeti ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen ancak salgın endişesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan "seyahate çık" kampanyası ile ilgili geri adım attı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga vaka sayısının fazla olduğu bölgelerde sübvansiyon programının askıya alınacağını duyurdu. Korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan hükümet görev gücü toplantısında konuşan Suga, riskli bölgelere kampanya kapsamında yapılacak yeni seyahatler için rezervasyon kabulünün durdurulacağını söyledi.

"İşbirliği şart"

Hükümet tarafından hayata geçirilen bir diğer sübvansiyon programı olan "yemeğe çık" kampanyasına da değinen Suga, eyalet yönetimlerinden program kapsamında sağlanan indirim kuponlarının dağıtımının durdurulmasını değerlendirmelerini isteyeceğini belirtti. Suga, "Daha sert tedbirler gerektiren durumlardan kaçınmak için halkın işbirliği şart" ifadelerini kullandı.

Japonya'da dört ardışık gün boyunca rekor kıran vaka sayısı dün 2 bin 596 olmuş, 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı bin 994'e yükselmişti. Salgında yeni dalga endişeleri karşısında hükümetin seyahat sübvansiyonları eleştirilerin hedefi olurken, kamuoyunun bazı kesimleri salgına rağmen yalnızca ekonomik tedbirlerin önemsenmesine tepki göstermişti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçtiğimiz Cuma yaptığı açıklamada eleştirilere rağmen iç turizmi canlandırmaya yönelik "seyahate çık" kampanyasının devam edeceğini söylemiş, ilgili uzmanların görüşlerini dikkate alarak kampanyayı gözden geçirdiklerini ifade etmişti. Suga, "Uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da yeni Covid-19 dalgası hükümete geri adım attırdı - Son Dakika


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