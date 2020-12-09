Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru - Son Dakika

Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru

09.12.2020 15:57
Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru, System.String[]

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 2 bin 796'ya ulaşırken, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 2 bin 491'e ulaştı.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 2 bin 796'ya ulaşırken, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 2 bin 491'e ulaştı.

Covid-19 vakalarında son günlerde gözlenen artış nedeniyle sağlık sistemi alarm veren Japonya'dan, bugün endişe verici bir haber daha geldi. Ülkedeki günlük korona virüs enfeksiyonlarının sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 796 olarak kayıtlara geçti. Son gelişme ile birlikte ülkede Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 170 bin 143'e ulaşırken, son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı da 2 bin 491'e ulaştı.

TOKYO VE OSAKA'DA RİSK BÜYÜK

Vaka sayılarının bölgesel dağılımında, 44 bin 927 vaka ile salgından en fazla etkilenen eyalet Tokyo olurken, onu 23 bin 420 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 14 bin 099'a ulaşan vakalar, Aichi'de 11 bin 895, Hokkaido'da 10 bin 564 olarak kayıtlara geçti. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinden bildirildi.

SAĞLIK SİSTEMİ BASKI ALTINDA

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkede yükselişe geçen vaka sayılarına dikkat çekmiş, "Yeni vaka ve ağır hasta sayısı son zamanlarda rekor seviyelere ulaştığı için tetikte olmalıyız. Ciddi vaka sayısının mevcut yatak kapasitesini aşma riski nedeniyle hastanelerdeki durum acil hale geliyor" diyerek sağlık sisteminin risk altında olduğunu açıklamıştı.

HASTANELERE ASKER DESTEĞİ

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise dün Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) hemşirelerin Covid-19 ile mücadele için ülkenin Hokkaido Eyaleti'ne gönderileceğini açıklamıştı. "Bölgede acil tıbbi yardımın gerekli olduğu sonucuna vardık. Bu yüzden SDF tıbbi yardım ekiplerini Hokkaido'ya gönderme kararı aldık" ifadelerini kullanan Kishi'nin açıklamasının ardından söz konusu personelin bugün bölgeye vardığı bildirilmişti. SDF'ye bağlı sağlık ekiplerinin ilerleyen günlerde Osaka'da da görev alacağı ifade edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Osaka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru - Son Dakika


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