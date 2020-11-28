- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka - Son Dakika

- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka

28.11.2020 15:47

- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 2 bin 678'e yükseldi.

- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru

Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka

TOKYO - Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 2 bin 678'e yükseldi. Son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı ise 2 bin 115'e ulaştı.

Son günlerde art arda tespit edilen günlük 2 bin üzeri Covid-19 vakaları nedeniyle "yeni dalga" endişesinin hüküm sürdüğü Japonya'dan bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte tespit edilen 2 bin 678 yeni vaka ile günlük korona virüs enfeksiyonlarının sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 146 bin 208'e yükseldi. Son 24 saatte virüse yenik düşen 13 kişiyle birlikte toplam ölü sayısı ise 2 bin 115'e ulaştı.

Yeni dalga

Japonya'da günlük vaka sayılarında son 2 haftada yaşanan artış ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen seyahat sübvansiyonları konusunda hükümete geri adım attırmış, "seyahate çık" kampanyasının kısmı olarak askıya alındığı açıklanmıştı. Önlem alınması gerektiği konusunda uyaran uzmanlar, vaka sayılarındaki yükselişin sağlık hizmetlerini aksatabileceği uyarısında bulunmuştu.

- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka
- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka
- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka
- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka

Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka - Son Dakika
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