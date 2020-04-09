Japonya'da yeni korona virüs ölümleri: 119'a yükseldi - Son Dakika

Japonya genelinde bugün belirlenen 525 yeni korona virüsü vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 6 bin 209'a yükseltti. 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 119'a çıktı.



Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün boyunca ülke genelinde belirlenen 525 yeni vaka, Japonya'daki toplam korona virüsü vakalarının sayısını 6 bin 209'a yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 5 bin 497 kişi korona virüsüne yakalandı.



Ölü sayısı yükseliyor



Öte yandan, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a ulaştı. Karantina gemisinin yolcuları arasından virüse yenik düşen 11 kişi dışında, Japonya genelinde 108 kişinin korona virüsünden öldüğü bildirildi.



İyileşenlerin sayısında artış



Korona virüsüne yakalandıktan sonra tedaviye cevap veren ve bulundukları sağlık kurumlarından taburcu edilenlerin sayısı da bin 323'e yükseldi. Ülke genelinde 117 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. - TOKYO