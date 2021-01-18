Japonya'da yeni tip Covid-19 alarmı - Son Dakika

Japonya'da yapılan korona virüs (Covid-19) testleri sonucunda 3 kişide korona virüsün İngiltere'de görülen yeni mutasyonu tespit dildi. Pozitif test sonucu alınan 3 kişinin daha önce yurtdışı geçmişinin bulunmadığı belirtildi.

Korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonu dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsün İngiltere'de görülen yeni mutasyonunun daha önce yurtdışı geçmişi bulunmayan 3 Japonya vatandaşında tespit edildiği bildirildi. Japonya'nın Shizuoka eyaletinde yaşadığı doğrulanan 20'li ve 40'lı yaşlardaki 2 kadın ve 60'lı yaşlardaki bir erkeğin, yapılan detaylı testler sonucunda korona virüsün İngiltere'de görülen yeni mutasyonunu taşıdığı ifade edildi. Aynı zamanda 3 kişinin yeni mutasyonla nasıl enfekte olduğu konusunda araştırılmaların başlatıldığı belirtildi.

Son açıklamanın ardından, Japonya'da Covid-19 virüsünün yeni mutasyonu ile enfekte olan hastaların sayısı 45'e yükseldi. Korona virüsün yeni mutasyonunun ise yüzde 70'e varan oranda daha fazla bulaşıcı olduğu belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 500'Ü AŞTI

Japonya'da son 24 saatte 4 bin 904 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 336 bin 156'ya, son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı ise 4 bin 596'ya yükseldi.

(Burak Ersoy/İHA)