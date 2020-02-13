Son Dakika › Ekonomi › Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika Ekonomi
Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
10 dakika önce
Japonya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Japonya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:22
Son Dakika Korkulan oldu! Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Yoksul mahallelerde yaptığı yardımlarla bilinen Robin Hood, kimliğini açıkladı