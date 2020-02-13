Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika Ekonomi

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

10 dakika önce

Japonya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Japonya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:22 
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