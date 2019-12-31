Japonya'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika
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Japonya'da yeni yıl coşkusu

6 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo yeni yıla coşkuyla girdi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo yeni yıla coşkuyla girdi.


Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2020'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin saat 21.00'de araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:22 Kaynak: İHA
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