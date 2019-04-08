Son Dakika Haberleri: Japonya'da Yerel Meclis Seçimleri

Japonya'da Yerel Meclis Seçimleri

1 saat önce

Japonya'da "prefaktür" olarak adlandırılan yerel idari birimlerin yasama meclisleri için yapılan seçim, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) üstünlüğüyle sonuçlandı.

Japonya'da Yerel Meclis Seçimleri, System.String[]
Japonya'da "prefaktür" olarak adlandırılan yerel idari birimlerin yasama meclisleri için yapılan seçim, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) üstünlüğüyle sonuçlandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, LDP, 41 idari birimdeki 2 bin 277 meclis sandalyesinin bin 158'ini kazandı. Yerel meclis sandalyelerinin yüzde 50,9'una sahip olan iktidar partisi, 25 idari birimde meclis çoğunluğunu sağladı.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito ise 166 sandalye kazandı.

Seçimde muhalefetteki Anayasal Demokrasi Partisi 118, Halkın Demokratik Partisi ise 83 sandalye kazandı. Japonya Demokrat Partisindeki bölünme sonucu oluşan iki partinin, birlikte girdikleri önceki seçimde 264 sandalye kazandıkları halde ayrı girdikleri seçimde 201 sandalyede kalmaları dikkati çekti.

Öte yandan seçimlerde Japonya Komünist Partisi 99, Japonya İnovasyon Partisi ise 67 sandalyeye sahip oldu.

Kalan 558 sandalye ise yerel partiler arasında paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Güncel
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