Japonya'da yetkililer kiraz çiçeği mevsimi konusunda uyardı - Son Dakika
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Japonya'da yetkililer kiraz çiçeği mevsimi konusunda uyardı

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü tehlikesine dikkat çeken kamu otoriteleri, halkı yaklaşan kiraz çiçeği mevsiminde parklara gitmemeleri konusunda uyardı.

Japonya'da yetkililer kiraz çiçeği mevsimi konusunda uyardı, System.String[]

Japonya'da korona virüsü tehlikesine dikkat çeken kamu otoriteleri, halkı yaklaşan kiraz çiçeği mevsiminde parklara gitmemeleri konusunda uyardı.


Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi yaklaşırken, Tokyo yerel hükumetinden şehrin sakinlerine korona virüsü uyarısı yapıldı. Her yıl milyonlarca kişinin kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın ettiği simgesel "çiçek izleme festivali" (Hanami) hakkında uyarı yayınlayan yetkililer, ülkede artan korona virüsü vak'alarını hatırlattı.


Kiraz çiçeği mevsiminde Tokyo sınırlarındaki parklarda ve nehir kenarlarında yoğunluk beklendiği belirtilen açıklamada, "Korona virüsünün yayılmasını önlemek için yiyecek ve içecek paylaşılan pikniklere katılmaktan kaçının" ifadeleri kullanıldı. Kiraz çiçeklerini izlemek için kalabalık pikniklere katılmak yerine, yürüme tavsiyesinde bulunan yetkililer buna rağmen maske kullanımının önemine vurgu yaptı.


Simgesel öneme sahip


Japon kültürünün simgelerinden olan kiraz çiçeği mevsimi, ülkede her yıl milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Japonya sakinleri kadar turistler arasında da popüler olan mevsim nedeniyle her yıl binlerce ziyaretçi ülkeye gelmek için kiraz çiçeği mevsimini seçiyor. Her yıl yaklaşık 2 hafta süreyle ağaçların üzerinde kalan kiraz çiçeklerini görmek isteyen milyonlar, parklara ve nehir kenarlarına akın ediyor. Bu yıl, kiraz çiçeklerinin Tokyo bölgesinde Mart ayı ortasından itibaren açması bekleniyor. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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