Üye Girişi
Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı - Son Dakika

Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı

06.01.2022 12:58

- Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildi Dört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle 99 uçuş iptal edildi.

- Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildi

Dört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı

TOKYO - Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle 99 uçuş iptal edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı 4 yıldan bu yana ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Japonya'da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kanto ve Tokai başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkili olan ve akşam saatleri itibariyle Kanto bölgesinde 6 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Japan Airlines Haneda, Kumamoto ve Takamatsu Havaalanlarından iniş ve kalkışlı toplam 60 uçuşunu iptal ederken, All Nippon Airways ise Haneda, Osaka ve Hiroshima Havaalanı bağlantılı 39 uçuşun askıya alındığını duyurdu.

Don uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 4 yıl aranın ardından ilk kez başkent Tokyo ve komşusu Chiba eyaleti için şiddetli kar yağışı uyarısı yaptı. Uzmanlar don riski ve neden olabileceği trafik kazalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Yarın sabaha kadar etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışının özellikle havayolu ulaşımında daha fazla aksamaya neden olabileceğini belirten yerel otoriteler, kar görülen bölgelerde yaşayan sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.

Farklı bölgelerde sürüyor

Japonya'nın farklı kesimlerinde Aralık ayı sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle son 2 haftada en az 368 uçuş iptal edilmişti. Şiddetli kar yağışı son olarak Hokkaido, Hyogo, Shiga, Niigata ve Gifu eyaletlerini vurmuştu.

Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı
Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı
Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Japonya, Tokyo, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı - Son Dakika


TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu         
13:03
Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı! Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!         
12:56
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor         
12:46
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:35 Son Dakika! Motorine bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak
12:27 Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da yoğun kar yağışı: 99 uçuş iptal edildiDört yıl aradan sonra ilk kez Tokyo için uyarı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement