Üye Girişi
Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika

Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

21.02.2022 07:51
Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesi iniş ve kalkışlı 140'tan fazla seferi iptal etti.

Hokkaido Railway ise bölgenin başkenti Sapporo varış ve çıkışlı tüm demir yolu seferlerini durdurduğunu bildirdi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulabileceği kaydedilen bölge genelinde, demir yolu firmaları 970'ten fazla tren seferini geçici askıya aldı.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışına karşı bölge halkına tedbir almaları uyarısını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Meteoroloji, Japonya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
07:44 Beyaz Saray'dan açıklama! Ukrayna'ya yönelik işgal olmazsa ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le buluşacak
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 07:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement