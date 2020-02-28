Japonya'da yolcu gemisindeki bir İngiliz, koronavirüs nedeniyle öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da yolcu gemisindeki bir İngiliz, koronavirüs nedeniyle öldü - Son Dakika Dünya

Japonya'da yolcu gemisindeki bir İngiliz, koronavirüs nedeniyle öldü

6 saat önce

Japonya'da bulunan yolcu gemisi Diamond Princess'te karantinada bulunan ve Covid-19 teşhisi konulan İngiliz hasta yaşamını yitirdi.

Japonya'da yolcu gemisindeki bir İngiliz, koronavirüs nedeniyle öldü, System.String[]

Japonya'da bulunan yolcu gemisi Diamond Princess'te karantinada bulunan ve Covid-19 teşhisi konulan İngiliz hasta yaşamını yitirdi. İngiliz hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ilk İngiliz vatandaşının öldüğü bildirildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın, Japonya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Japonya'da demirleyen ve 700'den fazla kişinin karantina altında bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Söz konusu ölümün ardından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, Covid-19 nedeniyle ölen ilk İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.Diamod Princess adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 6 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Japonya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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