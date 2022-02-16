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Japonya'da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı - Son Dakika

Japonya'da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

16.02.2022 12:53
Japonya'da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

Japonya'da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Japonya'da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Japonya'da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile ilgili asılsız ihbar yapan ve uçağı düşürmekle tehdit eden bir çocuk tutuklandı. Chiba eyalet polisinden edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz 5 Ocak'ta meydana geldi. Yerel saatle 10.55 sularında Vietnam Havayolları'nın Japonya ofisine telefon eden bir kişi, Hanoi'ye hareket halinde olan VN 5311 sefer sayılı uçağı düşüreceği tehdidinde bulundu. Pilotların acilen uçağı geri döndürmesi gerektiğini söyleyen şahsın telefonu üzerine uçak, güvenlik kontrolü yapmak üzere Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı. İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşta yaklaşık 3 saat 40 dakika rötar yaşandı. Olayın ardından telefon aramasının Yamagata eyaletinden yapıldığını belirleyen polis, ilgili adres üzerinden 17 yaşında olduğu belirlenen şüpheliye ulaştı. İsmi açıklanmayan çocuğun tutuklandığı bildirilirken, polis suçlamayı kabul eden şahsın zihinsel sağlık sorunlarının olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

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Yolcu Uçağı, Vietnam, Japonya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı - Son Dakika
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