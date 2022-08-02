Japonya'da kılıçlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da kılıçlı saldırı

02.08.2022 12:20
Japonya'da kılıçlı saldırı

Japonya'da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Japonya'da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinde kimliği bilinmeyen bir saldırgan, yolda yürüyen bir adama kılıçla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından adam yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yetkililer saldırıya uğrayan adamın kafasından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis, ikilinin arasında herhangi bir husumet olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını söyledi. - TOKYO

YORUMLAR
500
Japonya'da halk sıcak havaya karşı uyarıldı Japonya'da halk sıcak havaya karşı uyarıldı Çin, ABD ve Japonya'ya İşbirliği Adına Bölücülüğü Tahrik Etmeme Çağrısında Bulundu Çin, ABD ve Japonya'ya İşbirliği Adına Bölücülüğü Tahrik Etmeme Çağrısında Bulundu
Kaynak: İHA

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da kılıçlı saldırı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da kılıçlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement