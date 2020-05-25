Japonya'da Yubari kavunları 1000 dolara alıcı buldu - Son Dakika

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve geçen yıl sezon açılışında 5 milyon yene (46 bin dolar) satılan Yubari kavunları, bu yıl ancak 120 bin yene (1100 dolar) alıcı bulabildi.

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında Sapporo toptancı halinde müşterinin beğenisine sunuldu.

Çifti her yıl 1 milyon yenin (9 bin 280 dolar) üzerinde satılan Yubari kavunları, geçen yıl alıcı bulduğu 5 milyon yen rekor fiyatının 40'ta 1'ine ancak satılabildi.

Yetiştiriciyi hayal kırıklığına uğratan fiyatları değerlendiren açık artırma teklifçilerinden Kizawa Takeşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisandan bu yana halin kapalı tutulduğunu söyledi.

Kizawa, "Sezon başlangıcı zor bir sürece denk geldi. Düşük fiyat eğiliminin sürmemesini umuyorum. Son yıllarda turistlerin akın ettiği ürüne Kovid-19 salgınında rağbet yok." dedi.

Bu arada, Kovid-19 vaka sayısının 1056 seviyesinde seyrettiği Hokkaido eyaletinde olağanüstü hal bugün kaldırıldı.